L’Atletica Regionale è ritornata ancora in campo allo Stadio Raffaele Guariglia nella Riunione Regionale assoluti maschili e femminili e cadetti/e. Nella finale dei 100m assoluti maschili sfreccia sul traguardo Ciro Riccardi (Enterprise Sport & Service) che con il crono di 10”82 relega al secondo posto il foggiano Marco Bellusci (U.S. Foggia Atl. Leggera) con 11”83 e in terza posizione Ugo Assanti (Arca Atl. Aversa) con 11”36. Nella Finale dei 100m assoluti femminile primeggia la pugliese Antonella Todisco (Alteratletica Locorotondo) con 12”16 precedendo Annachiara De Pippo (Arca Atl. Aversa) con 13”65. Nel giro di pista (400m) assoluti maschile il ritorno alla vittoria di Vito Incantalupo (Enterprise Sport & Service)che con il tempo di 48”89 ha la meglio su Angelo De Marco (Atletica Agropoli) con 50”97 e su Luis Alexand Carotenuto (Atletica Leggera Portici) con 52”29. Nei 400m assoluti femminili si impone Annachiara De Pippo (Arca Atl. Aversa) che con 1’03”85 precede all’arrivo Roberta Fava (Atl. Agropoli) con il tempo di 1’06”62. Nell’alto assoluti maschile vola al primo posto Rafeek Mohane Mohammadu (Atl. Marano) valicando l’asticella a 1,90. Nell’alto assoluti femminile valica l’asticella al primo posto Chiara Tarani (Atl. Agropoli) con la misura di 1,56. Nel Giavellotto Allievi Raffaele Lettera (Ideatletica Aurora) lancia a 59,36. Nel giavellotto cadetti Antonio Cannalonga (Ideatletica Aurora)si impone con un lancio a 55,54. © RIPRODUZIONE RISERVATA