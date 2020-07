A poco più di un anno di distanza l'atletica è tornata con un metting sulla pista dello stadio san Paolo che ha aperto i battenti con il “Test Allenamento Certificato”. Sulla pista dell’impianto di Fuorigrotta, nella gara clou ha debuttato il campione italiano del triplo Samuele Cerro (Enterprise Sport & Service) che ha sfiorato più volte i 16 metri concludendo la gara con 15,95 (-0.1). Ancora nella gara nel Triplo con rincorsa ridotta per Daniele Greco (Fiamme Oro), che si è classificato secondo con 15,68 (+0.2) dopo aver rotto il ghiaccio sabato a Molfetta dove aveva saltato 15,89. Nella gara del Triplo assoluto femminile Dariya Derkach (Aeronautica Militare) non va oltre con la misura di 12,59 (-0.2). Negli 800 metri si è rivisto sulla pista il napoletano di Mergellina Andrea Romani (Atl. Riccardi Milano 1946) che ha chiuso in 1’52”07 relegando al secondo posto il casertano Federico Crisci (Enterprise Sport & Service) con 1’55”49 ed in terza posizione il pugliese Pietro Vitrani (Atletica Sprint Barletta) con 1’59”67. Nei 100m Assoluti maschile sprint vincente di Umberto Galasso (Atletica Agropoli)che con il crono di 11”38 prevale su Ugo Assanti (Arca Atl. Aversa) con 11”39. Nel giro di pista (400m) successo di Vito Incantalupo (Enterprise Sport & Service) con 48”80 precedendo all’arrivo Umberto Galasso (Atl.Agropoli) con 50”60. © RIPRODUZIONE RISERVATA