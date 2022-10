ATP 250 Napoli, è il Berrettini day ma altri match sospesi per umidità

«Dai Nole, adesso serve un po’ di cazzimma». Matteo Berrettini la consigliava a Nole Djokovic in uno dei momenti topici alla Laver Cup di Londra. Lui ci ha attinto a piene mani per scalare la classifica. «Senza cazzimma - ha detto - non sarei arrivato dove sono nel mondo del tennis». Bagno di folla per il romano numero 16 al mondo. Tocca a lui provare il D’Avalos, secondo campo a disposizione per il Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, arrivato anche questo in tutta fretta da Firenze. A lui ed a Musetti. Alle 15 è entrato in campo mentre una squadra di tre tecnici erano ancora impegnati a fissare la rete al terreno. E, se la coppia azzurra dice sì, si può giocare. E arriva anche dall’Atp l’ok per far partire il programma.



Il tam tam dell’allenamento arriva in ogni angolo del Tc Napoli, le tribune si riempiono. Spettacolo puro che va al di là del torneo. Risate e leggerezza, quella che è mancata in un avvio claudicante dell’evento. Spetta a Berrettini mettere tutte le polemiche alle spalle. Occhi solo per lui. «Ci hanno detto di giocare il più possibile vicino al campo ma è una cosa che tendo a fare comunque perché correre non mi piace poi tanto. Condizioni simili a Firenze». Il Tc Napoli tira un sospiro di sollievo. Se lo dice lui, buon tennis a tutti. E poi si tuffa nell’atmosfera Napoli.

Lui ha tanti parenti all’ombra del Vesuvio: «Il fratello di mio padre con la moglie ed il mio cuginetto. È un torneo un po’ di casa. Io sono carico. Alle Finals di Torino mancano tre tornei e ci credo. A Vienna ho sempre giocato bene, a Napoli è la prima volta che vengo, a Parigi-Bercy cerco il risultato. Per tutti i problemi che ho avuto quest’anno la stagione è andata bene».

Napoli è tutta per lui. «È una città che ama il tennis e che si fa amare. Ricordo ancora le urla degli spettatori in Italia-Gran Bretagna di Davis. Io non c’ero ma, vi assicuro che l’atmosfera si percepiva eccome». Quattro anni fa a Napoli per un evento pubblicitario. «Quattro anni fa non mi aspettavo di essere numero 50 del mondo, figuriamoci adesso. Ho tirato tanto per migliorare da quel giorno. È stata una bella rincorsa fino a primi dieci». Ed è servita “cazzimma” per riuscirci. Il pubblico spera in una finale tutta italiana con Musetti. «Siamo amici. È un grande tennista pur essendo ancora giovanissimo. Fa strano pensare che fino a qualche tempo fa il “giovane” ero io: ora lo sono lui e Jannik». L’esordio oggi contro lo spagnolo Carballes Baena (numero 75 ATP) che lo ha sconfitto la settimana scorsa a Firenze: «Non guardo troppo avanti nel tabellone: il primo match è già tosto».



L’umidità che ha reso il campo scivoloso e fatto rinviare un match nella giornata di martedì ha fatto irruzione in maniera prepotente anche ieri e anche questa giornata dell’ATP Napoli Cup non è giunta alla sua naturale conclusione. Alle 19.10 il giudice di sedia ha interrotto il match tra Djere e Gojo, con il serbo avanti 6-4 5-5 che si stava giocando sul campo D’Avalos. Campo nuovo di zecca visto che era stato approntato nel pomeriggio in tempo per l’allenamento tra Berrettini e Musetti. Rinviata a oggi quindi anche Passaro-Mc Donald. Stessa sorte alle 19.25 sull’Arena. Fucsovics e Zhang si sono fermati sul 6-4 2-2 per il cinese. Rimandato dunque l’esordio di Fabio Fognini nel torneo (con il francese Grenier). E il programma, con il primo turno che deve ancora concludersi, diventa adesso un vero e proprio rompicapo con nove ore di gioco e due campi disponibili. Per arginare questo problema erano anche arrivati i ventilatori, 20 piccoli e 10 grandi ma evidentemente non sono serviti. Ed ora sembra anche sempre più probabile chiedere nuovamente l’aiuto del Tc Pozzuoli sui quali campi si sta continuando a giocare il torneo di doppio.