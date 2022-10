Atp 250 Napoli, Berrettini vince in tre set con McDonald e va in finale

Matteo Berrettini si qualifica per la finale del torneo Atp 250 di Napoli. Il 26enne romano si impone, faticando non poco anche per problemi al piede che hanno richiesto il fisioterapista in campo, in semifinale in tre set sullo statunitense Mackenzie McDonald, numero 74 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 7-6 (7-2), 6-3 in due ore e 27 minuti.

Berrettini, alla quarta finale in stagione, se la dovrà vedere con il vincitore della sfida tra Lorenzo Musetti e il serbo Miomir Kecmanovic.