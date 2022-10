Atp 250 Napoli, Nardi e Sonego eliminati al primo turno

Primo turno indigesto per due azzurri impegnati nel pomeriggio nel torneo Atp di Napoli in corso sul lungomare partenopeo. Lorenzo Sonego è stato sconfitto dalla testa di serie numero 6, l'argentino Baez, col punteggio di 7-5 7-6. Eliminata anche una delle tre wild card del torneo, Luca Nardi, sconfitto in tre set dal francese Moutet 7-6 6-7 2-6. In serata attesi gli esordi di Fabio Fognini, opposto al francese Grenier, e di Francesco Passaro che se la vedrà con lo statunitense McDonald.