ATP Antalya, delusione azzurra: Berrettini e Travaglia fuori ai quarti

La corsa di Berrettini e Travaglia si ferma ai quarti. Al torneo di Antalya, il numero 10 del ranking Atp e prima testa di serie è stato eliminato dal kazako Alexander Bublik (numero 49) 7-6 6-4 in un'ora e mezza. Matteo paga una giornata "no" al servizio, col solo 59% di prime in campo. E pensare che nel primo set ha servito sul 5-4 ma ha subìto il break che è valso il tie-break. Nel secondo set il game decisivo è il quinto, nel quale Bublik strappa il servizio a Berrettini.

Finisce anche l'avventura di Travaglia, ma in questo caso con bel altre aspettative: il belga Goffin (n. 16 al mondo e seconda testa di serie del torneo) vince 6-3 6-2 in 62' di gioco.

Ultimo aggiornamento: 20:24

