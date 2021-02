ATP Cup, Italia in semifinale: Francia battuta da Fognini e Berrettini

È ancora grande Italia nell'Atp Cup di Melbourne. Gli azzurri hanno battuto la Francia per 2-1 e si sono qualificati per la semifinale conquistando il primato nel gruppo C e quindi un biglietto fra le migliori quattro del torneo. Il primo a scendere in campo è stato Fabio Fognini, che ha superato Benoit Paire in un'ora e 18 minuti col punteggio di 6-1 7-6 grazie a nove giochi vinti consecutivamente. Poi è stato il turno di Matteo Berrettini che, dopo aver liquidato ieri Thiem, si è imposto anche su Gael Monfils per 6-4 6-2: il tennista romano è stato bravo a non disunirsi quando era sotto 4-1 e 0-30 nel primo set. Ininfluente la sconfitta nel doppio quando la semifinale era già conquistata: Roger-Vesselin hanno reso meno amara l'eliminazione vincendo 6-3, 6-4 contro Bolelli e Valvassori.

Triplice successo azzurro poi sul cemento del Great Ocean Road Open a Melbourne: Jannik Sinner supera Aleksandar Vukic 6-2 6-4; Salvatore Caruso batte Tennys Sandgren 6-4 6-7(2) 6-1 e Stefano Travaglia ha la meglio su Sam Querrey per 6-7(7) 6-3 6-4.

Ultimo aggiornamento: 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA