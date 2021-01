ATP Finals a Torino, Binaghi: «Abbiamo scalato l'Everest»

I grandi tennisti del mondo in Italia. Precisamente al PalaAlpitour di Torino, dove si svolgeranno dal 14 al 21 novembre le ATP Finals, il torneo che coinvolge gli otto migliori tennisti dell'anno. L'atto finale sarà a Torino fino al 2025.

Oggi al grattacielo Intesa Sanpaolo la presentazione: «Le Atp Finals sono il più grande torneo al mondo che uno possa pensare di organizzare. Possiamo dire che abbiamo scalato l'Everest», ha detto il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi. «Se gli Internazionali sono il Monte Bianco, le Finals sono l'Everest. Siamo partiti da qui, volevamo guardare oltre i confini del nostro recinto. Abbiamo partecipato quasi per caso alla gara, abbiamo pagato 25mila dollari per partecipare: per noi era già sufficiente così. Il primo obiettivo è quello di organizzare una grande edizione già dal 2021. Abbiamo una squadra straordinaria, grandi sponsor, una grande prevendita: sono fattori fondamentali. Il secondo obiettivo è quello di trasformare i 15mila spettatori in tifosi: ambiamo ad avere gli italiani protagonisti in queste edizioni. Non so se già nel 2021, ma nei cinque anni avremo degli italiani giocare il Masters».

«Se gli scienziati vedono giusto, e a novembre saremo più al riparo dal Covid, Sport e Salute conta con le Atp Finals di riaccendere il fuoco dello sport e di dimostrare che ripartite in sicurezza è possibile». Così Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, intervenendo alla presentazione delle Atp Finals, di cui Torino ospiterà le prossime cinque edizioni a partire da novembre. «Sarà il ritorno alla vita», aggiunge Cozzoli, assicurando che Sport e Salute, già partner della Fit per gli Internazionali di Roma, «darà il massimo anche in questa occasione. »Il 2021 sarà un anno di grandi eventi sportivi - ricorda - e le Atp Finals saranno un grande torneo«

