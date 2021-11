Atp Finals: Zverev raggiunge in finale Medvedev, Djokovic battuto in tre set

Alexander Zverev centra l'impresa ed elimina Novak Djokovic. Il tedesco batte il n.1 al mondo e si qualifica per la finale delle Atp Finals: dopo due ore e 28 minuti di gioco, la sfida si è chiusa sul 2-1 con i parziali di 7-6, 4-6, 6-3. Una prova super per Zverev, che affronterà Daniil Medvedev nella finalissima in programma alle 17 al Pala Alpitour di Torino. In semifinale, il russo aveva invece battuto il norvegese Casper Ruud.

Al termine della semifinale di ieri sera, Djokovic ha manifestato dubbi sulla sua presenza agli Australian Open (gli organizzatori hanno annunciato che tutti i tennisi dovranno essere vaccinati), di cui detiene il titolo. «Non so se difenderò il titolo», le sue parole a Torino. Djokovic ha sempre manifestato l'idea di non voler rivelare il suo stato vaccinale.