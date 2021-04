Continua la corsa di Andrey Rublev all'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il russo - già numero 6 del seeding - è il secondo finalista del torneo, ha battuto il "giustiziere" di Fognini Casper Ruud in due set, con il punteggio di 6-3, 7-5. La durata del match è stata di un un'ora e 20 minuti. Ad affrontare Ruud per il primo posto c'è il greco Stefanos Tsitsipas: il numero 4 del seeding oggi si è imposto sull'inglese Daniel Evans in due set. Il punteggio finale è stato di di 6-2, 6-1.

Stefanos Tsitsipas plays a great match to easily beat Dan Evans 6-2, 6-1 and reach the final in Monte Carlo.

That's his 3rd career Masters 1000 final, after losing Toront 2018 (Nadal) and Madrid 2019 (Djokovic).

— José Morgado (@josemorgado) April 17, 2021