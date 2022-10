Saranno il giapponese Daniel e lo spagnolo Martinez ad aprire domani i match di primo turno del tabellone principale della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare. Si parte alle ore 10 sull’Arena della Rotonda Diaz con due italiani in campo: Flavio Cobolli, opposto a Miomir Kecmanovic nell’ultimo incontro della sessione diurna, e Luca Nardi che chiuderà il programma, non prima delle 19, sfidando il francese Corentin Moutet. Le partite di doppio si disputeranno presso il TC Pozzuoli.

La prima testa di serie a scendere in campo sarà il Francese Mannarino, numero otto del seeding contro l'argentino Cachin. Nella sessione diurna anche Zapata Miralles (Spa)-Galan (Col); Borges (Por)-Ramos-Vinolas (7, Spa). A chiudere Cobolli-Kecmanovic (5, Srb). Non prima delle 19 Nardi-Moutet (FRA). Per vedere in campo Fabio Fognini nel singolare bisognerà aspettare mercoledì quando ci saranno tutti i big. Il ligure sarà impegnato domani nel torneo di doppio con Bolelli (teste di serie numero 2) a Pozzuoli contro la coppia francese Mannarino-Martin.

Quanto alle qualificazioni i quattro giocatori che completano il tabellone principale sono Francesco Passaro (n.124 del ranking Atp), unico italiano ad aver superato le qualificazioni, il cileno Nicolas Jarry (n.118), il croato Borna Gojo (n.184) e il cinese Zhizhen Zhang (n.109). Il napoletano Raul Brancaccio ha ceduto alla prima testa di serie Nicolas Jarry, che ha avuto la meglio sul tennista di Torre del Greco per 6-2 6-4.