Guillermo Mordillo Menendez amava soprattutto il calcio, da buon porteño. Ma il tennis arrivava subito dopo. Grande ammiratore di Guillermo Vilas, e di chi se no. Ne visitò anche l’accademia a Palma de Maiorca e ne disegnò pure un manifesto alla sua maniera: manco a dirlo con una giraffa dal collo lunghissimo e gli occhi rivolti verso l’alto. Mordillo sarà tornato in mente a qualche aficionado intorno alle 23.30, ora down under, a causa di una vignetta che furoreggiò qualche anno fa e che si rivelò una critica al manierismo del calciatore che segna e si inginocchia sotto la curva a braccia alzate per ricevere l’abbraccio dei tifosi. Solo che, nella vignetta, in curva c’era solo un vecchietto per lo più intento nella lettura di un giornale.

Più o meno la sensazione di straniamento che deve aver provato Djokovic quando, appena superato 6-2 al quinto set un Taylor Fritz in versione putto fiorentino, ad onta di un infortunio ai muscoli della gamba destra che potrebbe anche costringerlo a interrompere la sua avventura australiana, si è messo ad urlare come un ossesso rivolgendo lo sguardo verso gli immensi spalti. Che però erano vuoti. Per effetto del primo episodio di strike lockdown nella storia: le autorità dello stato di Victoria, causa 14 casi di Covid in variante inglese registrati nelle ultime ore in un hotel, ha indetto un lockdown totale per 5 giorni a partire dalla mezzanotte australiana di ieri. A noi latini (forse) sarebbe venuto in mente che essendoci sulla Rod Laver Arena alle 23.30 qualche migliaio di spettatori si poteva riconoscere loro il diritto di godere dello show fino alla fine. Certo c’era anche un problema diciamo di ordine pubblico (chiusura dei mezzi di trasporto, controlli sulle strade) ma insomma. Pensate cosa sarebbe successo se a Parigi, Madrid o Roma fosse stata presa una decisione analoga. Comunque il buon Djoker è rientrato in campo dopo la sospensione e ha disputato il finale di partita forse più assurdo della storia del tennis: con troppo e rumoroso pubblico prima, davanti a nessuno dopo. Atleti da arena prima, attori ad uso e consumo della fruizione video dopo. Con sulle tribune solo amici e parenti e manco un vecchietto che leggesse il giornale.

Un giorno forse rideremo di tutto questo bailamme. Intanto fino a mercoledì prossimo il timoroso sorriso che era comparso sui volti degli appassionati, causato dal gusto di assistere ad uno Slam col pubblico, dunque vivo, fino a mercoledì torna nel cassetto. Poi si vedrà. E se c’è una che ha smesso di sorridere due volte questa è Sara Errani; che è arrivata ad un soffio dal battere la Hsieh e accedere agli ottavi però si è arresa 7-5 al terzo set. Ma non pianga l’azzurra: il progetto di ricostruzione del suo personaggio ha compiuto in questi giorni un enorme passo avanti. E la stagione è lunga. Magari in stadi vuoti, ma lunga.

