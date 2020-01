Parte con il piede giusto Matteo Berrettini agli Australian Open. Il tennista romano, numero 8 del ranking, ha battuto 6-3 6-1 6-3 l'australiano Andrew Harris, 25 anni, numero 162 Atp e in gara con una wild card. Interrotti per pioggia e rinviati a domani i match di Fabio Fognini con Reilly Opelka (lo statunitense è avanti 6-3 7-6 1-0), di Jannik Sinner contro Max Purcell (l'altoatesino è in vantaggio 7-6 6-2 4-4), di Stefano Travaglia contro Cristian Garin (il cileno è avanti 6-4 6-3 1-1) e del lucky loser Lorenzo Giustino contro Milos Raonic (il canadese è in vantaggio 6-2 6-1 5-2). Eliminata invece Martina Trevisan, numero 154 Wta, promossa dalle qualificazioni, che ha ceduto per 6-2 6-4 alla statunitense Sofia Keni, numero 14 Wta, dopo un'ora e 18 minuti di gioco.



SUBITO UNA SORPRESA

Debutto comodo anche per Roger Federer. Lo svizzero n.3 del mondo dà spettacolo alla Rod Laver Arena superando 6-3 6-2 6-2 lo statunitense Steve Johnson n.75 del mondo dopo un'ora e 25 minuti di gioco. Per il campione elvetico si tratta della 21esima partecipazione consecutiva agli Open d'Australia dove vanta 6 vittorie, l'ultima nel 2018.



A sorpresa viene eliminato al primo turno il canadese Denis Shapovalov. Il nordamericano, testa di serie numero 13, è stato battuto in quattro set dall'ungherese Marton Fucsovics, 6-3 6-7 (7-9) 6-1 7-6 (7-3). Ko anche Borna Coric: il croato testa di serie numero 25 è stato eliminato dallo statunitense Sam Querrey 6-3 6-4 6-4.

