La storia di questi Australian Open è sicuramente quella di Aslan Karatsev. Il russo, numero 114 del mondo e che ha iniziato il torneo dalle qualificazioni, ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov, condizionato da un problema alla schiena, col punteggio di 2-6, 6-4, 6-1, 6-2 dopo 2 ore e 28 minuti di gioco. Ora è in semifinale: è la prima volta nell'era Open che un debuttante approda nei "best 4" di uno Slam di Melbourne.

APPROFONDIMENTI TENNIS Australian Open, azzurri eliminati: Fognini ko con Nadal, Berrettini...

Nel tabellone femminile Naomi Osaka si qualifica per le semifinali: la giapponese n. 3 del mondo ha eliminato con un doppio 6-2 Su-Wei Hsieh, n.71 del ranking, dopo 66 minuti di gioco. Prossima avversaria di Osaka sarà un'incredibile Serena Williams: l'americana a 39 anni ha centrato la quarantesima semifinale in uno Slam. In caso di vittoria finale sarebbe il successo numero 24 come il record di Margaret Smith Court.

Ultimo aggiornamento: 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA