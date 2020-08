Si chiama “Autunno Napoletano della Ginnastica” e vedrà il PalaVesuvio protagonista di quattro grandi eventi rispolverando i fasti delle Universiadi. Quattro appuntamenti in sequenza nei quali è prevista la disputa della 3^ prova del Campionato Nazionale di Serie A e B Gam e Gaf (16,17 e 18 ottobre), i Campionati Italiani Assoluti Gam e Gaf (6, 7 e 8 novembre), il campionato Zone tecniche nazionali gold Allieve (13 e 14 novembre) e la Final six il 20 21 e 22 novembre che assegnerà gli scudetti di artistica maschile e femminile 2020. Ai lavori dell’intera giornata hanno preso parte il vicepresidente Rosario Pitton, in rappresentanza del numero uno di viale Tiziano, Gherardo Tecchi, il coordinatore dei team manager federali Andrea Facci, la responsabile delle relazioni internazionali Maria Cristina Casentini, il presidente del comitato regionale campano della federginnastica Aldo Castaldo, l’ufficiale di Gara Internazionale Massimiliano Villapiano e Marco Castaldo in rappresentanza della società assegnataria delle competizioni, la “Ginnastica Campania 2000” Napoli.

Davvero tante le problematiche affrontate, dovendo fare i conti con le sopraggiunte difficoltà dovute al Covid-19, prima fra tutte il distanziamento con i dovuti controlli degli addetti preposti, per sport e spettacolo in tutta sicurezza. Palestra warm up, permanenza sul campo gara di un numero di persone contingentate, ingressi in campo diversi dalle uscite, tribune con posti riservati alle società per dirigenti, personale sanitario, atleti riserve ecc. postazioni per gli ufficiali di gara, postazioni telecamere e operatori TV, postazioni ledwall e pubblicità luminose, uso degli spogliatoi, e per ultimo, ma non ultimo, prenotazioni hotel con camere singole per ciascun Ufficiale di Gara. Analizzati a fondo anche i regolamenti delle singole gare che presentano novità rispetto agli anni precedenti e che renderanno le competizioni più accattivanti e confacenti alle esigenze televisive.