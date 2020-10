Per la prima volta nella storia della Ginnastica, i Titoli Italiani Assoluti individuali e gli Scudetti Tricolori di Serie A, sia di Artistica maschile, sia di Artistica femminile, saranno assegnati a Napoli che ospiterà anche altre importanti competizioni inserite nel progetto“ Autunno Napoletano della Ginnastica” di seguito riportate:

16-17-18 ottobre 2020 - 3^ prova camp. serie A1 A2 serie B GAM E GAF + ZT serie C GAM;

6-7-8 novembre 2020 - Campionati ASSOLUTI GAM e GAF;

13-14 novembre 2020 - ZT Campionato Squadra Allieve Gold 1-2-3a3b GAF

20-21-22 novembre 2020- FINAL SIX SERIE A1-A2 (Scudetti Tricolori GAM-GAF).

Il progetto nasce sull’onda del successo organizzativo, tecnico-sportivo e mediatico, fatto registrare in ambito internazionale dalle competizioni di Ginnastica svoltesi al Palavesuvio, in occasione dell’Universiade “Napoli 2019”, e da quello culturale riscosso in occasione del Convegno nazionale “Postura e Performance Sportiva” svoltosi nella Sala Italia di Castel dell’Ovo, e del convegno nazionale “Federginnastica e Scienze Motorie, tenutosi all’interno del Museo Archeologico Nazionale Napoletano. In sostanza il progetto nasce dalle affinità e dalle sinergie, ampiamente sperimentate con successo, tra la Federazione Ginnastica d’Italia, la Città Metropolitana di Napoli e l’Assessorato allo Sport partenopeo.

L’assegnazione dell’evento alla Città di Napoli, voluto dal presidente Federale, Gherardo Tecchi, e deliberato all’unanimità dal Consiglio Direttivo Federale, premia il C.O.L. propostosi, composto dalla Società Ginnastica Campania 2000, dal Comitato Regionale Campania della Federazione Ginnastica d’Italia e dall’Assessorato allo Sport del Comune di Napoli. A loro spetterà organizzare le competizioni che vedranno scendere in pedana atleti già qualificati per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Da non trascurare, inoltre l’opportunità per le società del territorio di potersi allenare, fra una competizione e l’altra, in una improvvisata e temporanea Accademia federale.

Martedì 13 ottobre alle ore 11.30 presso l’antisala dei Baroni al Maschio Angioino si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Autunno Napoletano della Ginnastica”. Faranno da cornice alla Conferenza Stampa le squadre campane che si sono distinte a livello nazionale.

