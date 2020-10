Si chiama Autunno napoletano della ginnastica e per la prima volta vedrà assegnare scudetti e titoli a squadre al PalaVesuvio di Ponticelli. Un lascito delle Universiadi con ancora negli occhi quel palazzetto sold out che ha salutato il successo della Ferlito e degli altri atleti azzurri in occasione dei Giochi universitari. E per quaranta giorni, in base ad un accordo tra Federazione Ginnastica d'Italia ed il Comune di Napoli, il palaVesuvio diverrà la casa della ginnastica italiana grazie anche al contributo organizzativo delle Fiamme oro. Non solo titoli e scudetti, ma anche una accademia federale a disposizione delle società e dei tesserati campani che vogliano, in questo autunno a tutta ginnastica frequentare una vera e propria Accademia federale temporanea. Un evento che avrebbe meritato altro scenario ma il Covid ha picchiato duro in regione e per il vicepresidente federale Rosario Pitton «l'assegnazione è stata decisa tre mesi fa quando la Campania era una regione virtuosa. Ma noi siamo pronti e saranno grandi giorni di ginnastica».

L'attenzione sarà massima, a cominciare dalla presenza sugli spalti. Saranno 480 gli spettatori ammessi, il 15% rispetto ai 3.200 possibili per la capienza. «Un grande sforzo organizzativo frutto dell'ottimo lavoro fatto un anno fa» il pensiero del presidente della Federginnastica regionale Aldo Castaldo.

Sono quattro gli eventi in programma al Palavesuvio che porteranno in questo mese oltre duemila ginnasti a gareggiare a Ponticelli. per questo progetto: il 16-17-18 ottobre la terza prova di serie A1 A2 serie B maschile e femminile + la serie C maschile; il 6-7-8 novembre 2020 i campionati assoluti maschili e femminili; il 13-14 novembre 2020 il Campionato Squadra Allieve Gold ginnastica femminile; il 20-21-22 novembre 202 0la Final Six A1, A2 (Scudetti Tricolori maschili e femminili). In gara tutti i principali attori della ginnastica nazionale che saranno protagonisti anche a Tokyo 2021.

In gara campioni del calibro di Marco Lodadio, quattro volte campione italiano agli anelli con due medaglie mondiali, e Ludovico Edalli che sarà individualista a Tokyo nell'All Around. Tra le donne Giorgia Villa, Martina Maggio, Asia e Alice D’Amato che costituiscono l'ossatura della squadra italiana che andrà ai Giochi. Per quanto riguarda gli scudetti quasi scontata la vittoria del Brixia Brescia per la femminile. Civitavecchia, Spes Mestre, Pro Carate, Soc. Ginnastica Salerno, vincitrice degli ultimi due titoli maschili, le protagoniste nella gara a squadre. Fiamme oro a sostegno dell'evento sia con propri atleti che con l'esperienza organizzativa

Il progetto nasce sull’onda del successo organizzativo, tecnico-sportivo e mediatico, fatto registrare in ambito internazionale dalle competizioni di Ginnastica svoltesi al Palavesuvio, in occasione dell’Universiade “Napoli 2019”, e da quello culturale riscosso in occasione del Convegno nazionale “Postura e Performance Sportiva” svoltosi nella Sala Italia di Castel dell’Ovo, e del convegno nazionale “Federginnastica e Scienze Motorie, tenutosi all’interno del Museo Archeologico Nazionale Napoletano. In sostanza dalle affinità e dalle sinergie, ampiamente sperimentate con successo, tra la Federazione Ginnastica d’Italia, la Città Metropolitana di Napoli e l’Assessorato allo Sport partenopeo. «Avremmo voluto un altro scenario per ospitare questa manifestazione - il pensiero dell'assessore allo sport Ciro Borriello - ma siamo sicuri di ospitare una grande manifestazione ed orgogliosi di aver creato una sinergia in cui il PalaVesuvio sarà a disposizione della ginnastica».

