Aziz Abbes Mouhiidine: «Ciao Cracovia, Parigi arriviamo»

Prima ad Orano 2022, in vetta a Cracovia 2023. Italia Team sempre vincente, la squadra più forte d’Europa è quella italiana. Con gli azzurri che guardano tutti d’alto nel medagliere. Si chiude nel migliore dei modi l’avventura continentale in Polonia, con gli atleti campani protagonisti.

Cala il sipario sui Giochi Europei. «Ciao Cracovia, Parigi arriviamo». Il pass olimpico in valigia e la proposta di matrimonio andata a buon fine. «Carlotta ha detto subito Sì», racconta entusiasta Aziz Abbes Mouhiidine, portabandiera nella cerimonia di chiusura all’Henryk Reyman Municipal Stadium, dopo aver vinto l’oro nella categoria 92 kg. «Ho dormito pochissimo e sono pieno di gioia», ammette il pugile classe 1998. Inevitabili i festeggiamenti a Casa Italia per il boxeur delle Fiamme Oro (nelle foto di Simone Ferraro e Luca Pagliaricci). E’ già partito il conto alla rovescia per l’edizione francese a cinque cerchi: mancano 389 giorni al via.

Campania in festa. Sono tre le medaglie d’oro conquistate. L’ultima in ordine di tempo ad opera della caivanese Domenica Angelino nella kickboxing (la 100esima medaglia dell'Italia Team ai Giochi Europei 2023). Quella di Mouhiidine sul ring (che insieme al catanese Salvatore Cavallaro riporta la boxe maschile ai Giochi Olimpici dopo l’assenza di Tokyo 2020) e quella del napoletano Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle) in pista, che mette in bacheca anche la Coppa Europa.

Cinque le medaglie d’argento. Tre gli sciabolatori sul secondo gradino del podio: il napoletano Luca Curatoli (Fiamme Oro) e i due salernitani Michele Gallo e Rossella Gregorio (entrambi Carabinieri). Nel tiro a volo il capuano Tammaro Cassandro (Carabinieri). Nel karate Daniele De Vivo (San Valentino Torio).

Nutrita la pattuglia di bronzo: la torrese Irma Testa (Fiamme Oro), che ha conquistato la carta olimpica per Parigi 2024, i due judoka partenopei delle Fiamme Oro Christian Parlati e Gennaro Pirelli, guidati da Raffaele Parlati, capo allenatore della Nazionale italiana maschile, nel karate il sarnese Angelo Crescenzo (Esercito) e la casertana Alessandra Mangiacapra (Fiamme Oro), l’atleta sannita della Polizia di Stato Maria Varricchio (tiro a segno-pistola 10 m a squadre).

Edizione record. L’Italia Team (prima per numero di ori e medaglie) ha conquistato la certezza aritmetica del trionfo con un giorno di anticipo: 35 ori, 26 argenti e 39 bronzi. «Semplicemente fantastici! L’Italia Team ha onorato al meglio il proprio Paese, vivendo da protagonista i Giochi Europei di Cracovia 2023», ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò. «Il mio ringraziamento va alle atlete e agli atleti, ai tecnici e a tutti gli official che hanno consentito di scrivere questa pagina bella, unica e indelebile», ha aggiunto Malagò. «Alle 100 medaglie vinte si sommano 11 carte olimpiche conquistate per i Giochi del 2024. La strada verso Parigi è tracciata e l’Italia si avvicina a questo traguardo con la consapevolezza delle proprie potenzialità e con l’obiettivo di regalare ancora tante gioie ai propri sostenitori», ha concluso il numero uno dello sport italiano.