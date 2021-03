Baraldi spegne 31 candeline: «Napoli nel cuore tra presente e futuro»

Le sue prime 31 candeline, Fabio Baraldi le spegnerà domani su un bel pollo arrosto. Perché l'ex pallanuotista di Posillipo e Canottieri ha iniziato una nuova avventura da imprenditore nella gastronomia. E nonostante sia nato a Carpi, la sua passione per Napoli lo ha portato a trasfersi proprio qui, a Villaricca dove sta per aprire il suo nuovo locale.

Che rapporto ha con Napoli?

«Sono arrivato qui a 17 anni. Indimenticabile il giorno in cui mi sono venuti a prendere a Vigevano Carlo Silipo e Dino Sangiorgio. Ero lì per le finali juniores e mi dissero "Ci servi per il progetto futuro". Dire di no sarebbe stato impensabile. In quel periodo a Napoli c'erano dei fenomeni della pallanuoto».

Ma adesso qualcosa è cambiato...

«Penso che sia normale. In ogni sport ci sono dei cicli: adesso è il turno della Pro Recco. Ma sono abbastanza fiduciuso, perché si può iniziare nuovo ciclo a Napoli».

Anche con il suo zampino?

«Perché no. Mi piacerebbe dare una mano nel rilancio, anche come presidente se dovesse essere utile».

Come mai questo attaccamento così forte a Napoli?

«Sono rimasto stregato dalle persone che ho conosciuto nei miei primi 10 anni in città. Non sono mai stato un santo né uno di quegli sportivi perfetto: casa-allenamento, mi sono sempre divertito. Ma Napoli è sempre stata unica, i napoletani mi hanno trasmesso qualcosa di unico. È per questo ho deciso di investire qui. Napoli è una città che ti protegge e non ti fa mai sentire solo».

Ha parlato di Silipo e Sangiorgio, ma non ci sono stati solo loro...

«Mauro Occhiello è stato il primo allenatore posillipino con il quale ho vinto 3 scudetti giovanili da giocatore ma soprattutto da capitano di un Posillipo che ad oggi posso dire essere la mia famiglia. Bruno Caiazzo è il presidente che ha fatto in modo che la mia permanenza a Napoli durasse anni e non poche stagioni. Considero Eduardo Sabbatino un presidente padre che mi ha permesso di approdare al Circolo Canottieri per continuare a respirare l'aria del golfo di Napoli, periodo coronato da una scalata che non si vedeva da 40 anni al Molosiglio. Mario Morelli, Paolo Zizza e Enzo Massa sono stati per me come papà e fratelli maggiori. Mi hanno gestito considerandomi come una persona di famiglia e non come chi ha un rapporto giocatore/allenatore o società. Grazie ad Alessandra Clemente, Assessore di Napoli, e tante altre persone che ho conosciuto come Anna di Biase e suo marito Sandro».

I suoi posti del cuore a Napoli?

«Sono tanti, lo ammetto. Su tutti il bar Cimmino, l'hotel Paradiso, Ciro a Mergellina. Sono tutti posti dove mi sento a casa»

Il suo ritorno al Posillipo dopo Milano e la Georgia?

«Tutto diverso da come lo avevo lasciato, ma mi sono sentito sempre come a casa: il mio circolo, quello che avevo lasciato da ragazzo e ho riabbracciato da adulto, come quando da giovane te ne vai di casa per fare esperienza, e poi torni con la consapevolezza di poterlo prendere per mano e portarlo alla meta. Ho ritrovato Zeno, Paride, Giuliano, Andrea. Mi manca Tommi ma spero torni presto».

