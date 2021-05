«Siamo entusiasti di toccare con il Giro e Enit i luoghi suggestivi del Sud Italia. Per la sua natura itinerante il ciclismo è lo sport, che più di ogni altro, riesce a raccontare le bellezze dei territori, arrivando nelle case e nei cuori delle persone, e piace soprattutto agli stranieri: il 61 per cento dei cicloturisti che percorrono l’Italia viene dall’estero. Cresce l’attrattività del turismo sportivo italiano sui mercati esteri e in tempi pre Covid segnava un +19,7% pari a 4 milioni di pernottamenti e un + 9,4% equivalenti a 484 milioni di euro di spesa» dichiara il direttore Enit Giovanni Bastianelli a proposito della tappa del Giro d'Italia che toccherà anche la Campania con il traguardo a Guardia Sanframondi, nel cuore del Sannio.