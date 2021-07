Estate e pallanuoto binomio perfetto. Salvo imprevisti legati a fenomeni meteorologici avversi, confidano nella clemenza del tempo i pallanuotisti che prenderanno parte alla seconda edizione del Beach Waterpolo Tournament. Si giocherà domani e domenica 18 luglio nelle splendide acque di Partenope. Rari Nantes Napoli e Circolo Nautico Posillipo danno vita alla rassegna per giovani e master.

«Sport e divertimento il messaggio positivo che intendiamo lanciare», spiega alla vigilia del torneo Elios Marsili. «Puntiamo sullo spirito di aggregazione, per lasciarci alle spalle la pandemia e festeggiare il quasi ritorno alla normalità», prosegue il coach luciano, artefice della recente promozione in serie B. «Manifestazione nel segno dell'amicizia e della solidarietà, veicolando il messaggio della non violenza sulle donne», osserva il figlio d’arte, tecnico della Cargomar Rari Nantes Napoli e del Posillipo under 11.

«Fondamentale sottolineare come lo sport sia importante per tutti, anche e soprattutto per gli ultra 50enni. Praticare sport, e in particolare pallanuoto, fa bene a tutti, in modo speciale al cuore. Lo sport aiuta a mantenere giovani, è un antidepressivo naturale e consente di stare insieme, partecipando alla vita sociale, anche in questi momenti così delicati». Vale dunque la nota locuzione latina «mens sana in corpore sano».

Vero avversario da battere è la violenza sulle donne. Non a caso l’adesione convinta della cooperativa sociale E.V.A., fondata nel 1999 da un gruppo di donne attive nelle politiche di genere, in prima linea per promuovere la qualità della vita dell’infanzia e dell’adolescenza, con interventi finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati, servizi di orientamento al lavoro e di conciliazione dei tempi di vita familiare e professionale, servizi per l'integrazione delle donne migranti. Prevenire e contrastare quindi.

Patrocinato dal Comune di Napoli, il quadrangolare si giocherà nelle acque antistanti il Sodalizio rossoverde e quello biancoceleste. «In poche ore sono arrivati a compimento tre grandi risultati. Abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale della definitiva affiliazione alla Fiv, poi il fantastico risultato della promozione in B della nostra squadra e l'avvio di questo quadrangolare che abbiamo voluto fortemente insieme ai cugini del Posillipo», dichiara Francesco Verde, consigliere allo sport rarinantino.

«Si tratta di un'iniziativa molto bella, che può avvicinare la città e i ragazzi a questo sport», sottolinea il consigliere comunale Sergio Colella, ex nuotatore e pallanuotista. «Da parte del sindaco Luigi de Magistris, dell'assessore allo sport Ciro Borriello e del sottoscritto c'è stata subito grande attenzione per tale evento. Stiamo vivendo un momento particolare, che non incoraggia i giovani alla partecipazione sportiva, ma ci fa davvero piacere che realtà storiche come la Rari Nantes e il Posillipo siano in prima linea per promuovere la pallanuoto e il sociale».