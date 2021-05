Europei Budapest 2021, record del mondo per Benedetta Pilato nei 50 metri rana

Altro risultato storico per la compagine azzurra agli Europei Acquatici di Budapest 2021, dove in giornata Benedetta Pilato ha fatto registrare il record del mondo nei 50 metri rana. La sedicenne tarantina ferma il cronometro sul tempo di 29 secondi e 30 centesimi, diventando da oggi la seconda italiana a detenere un record del mondo nelle discipline del nuoto insieme a Federica Pellegrini.

Barelli: « Benedetta ha il destino segnato, ma ora cresca serenamemte »

«Benedetta Pilato ha solo 16 anni e ha un destino abbastanza segnato, ma deve crescere con serenità senza affrettare i tempi. Si manifesta come un grande personaggio e lei è forte di carattere: ma la pista e lunga, ha davanti a sé almeno altre due Olimpiadi oltre a Tokyo». Il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, commenta così con l'Adnkronos l'incredibile record del mondo conquistato oggi dal'azzurra nella semifinale dei 50 rana agli Europei di nuoto in corso a Budapest. Come lei solo la Divina, Federica Pellegrini: «ma ci aspettavamo che sarebbe arrivato -dice Barelli -, la ragazza è molto migliorata. Ancora non è matura nei 100 metri e sprigiona bene la sua potenza nei 50. Senza considerare che il record precedente è di un mostro sacro del nuoto, Lilly King». L'azzurra ha migliorato di un decimo il record che durava dal 2009, fermando il cronometro a 29«30.