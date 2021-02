Una buona notizia per il tennis italiano. Il romano Matteo Berrettini più forte di tutto, anche di un problema muscolare che lo ha costretto a farsi soccorrere dal fisioterapista durante il terzo set, mentre era sotto 5-4. Il tennista romano approda negli ottavi degli Australian Open, battendo il russo Karen Khachanov in tre set, con il punteggio di 7-6 (7-1), 7-6 (7-5), 7-6 (7-5).

I primi due set sono stati molto equilibrati, con i due tennisti in grado di prendersi due break ciascuno nel primo e zero nel secondo. Nei primi due tie-break Berrettini è rimasto calmo, quindi ha avuto la freddezza di assestare i colpi vincenti al momento giusto, portandosi sul 2-0. Nel terzo set, poi, sul 5-4 a favore del russo, un problema all'addome lo ha costretto a un 'medical time-out' che ha fatto temere il peggio. Il romano è comunque riuscito ad arrivare al terzo tie-break, andando oltre il dolore e volando negli ottavi a Melbourne, dove affronterà Stefanos Tsitsipas, la quinta testa di serie del 'seeding'. «Ho sentito un dolore sotto le costole - ha detto Berrettini, subito dopo il vittorioso match, ai microfoni di Sky Sport -. Il fisioterapista ha detto che dovrebbe trattarsi di una contrattura e non per fortuna di uno stiramento. Speriamo di poter recuperare al meglio per il prossimo match».

