Un gesto di sportività straordinario. Condiviso da tutti i suoi fan. Alex Zverev manda un messaggio a Matteo Berrettini dopo l'infortunio ai muscoli addominali durante il amtch alle Atp Finals di Torino: «Siamo tutti atleti che vogliono fare del loro meglio per vincere ma alla fine la cosa più importante è poter stringere la mano al proprio rivale in salute e pronto per poter tornare in campo. Stavolta non è stato così, non oso immaginare come tu ti senta. Posso solo dirti: testa alta, tornerai presto».

Berrettini costretto al ritiro durante il match con Zverev