Internazionali, Djokovic vola ai quarti, Tsitsipas elimina Berrettini in due set

Eliminato il nostro Matteo Berrettini, che agli ottavi di finale del torneo del Foro Italico lascia il passo al greco Stefanos Tsitsipas, in due set, di cui solo il primo veramente combattuto. Questo infatti finisce al tie-break col punteggio di 7-3 per il numero 5 al mondo di Atene.

Nel secondo set l'italiano cala di colpi, e Tsitsipas è bravo a sfruttare queste imprecisioni mettendo a segno due break e chiudendo la ripresa per 6-2. Ai quarti di finale per lui ci sarà Novak Djokovic.

Seriously impressive from Stef 👏 Tsitsipas 7-6, 6-2 Berrettini. Djokovic awaits tomorrow! #IBI21 pic.twitter.com/hstwFKGSjh — ATP Tour (@atptour) May 13, 2021

Dura meno di un'ora e un quarto di finale agli Internazionali Bnl d'Italia di Alejandro Davidovich Fokina, che si arrende ad un brillantissimo Novak Djokovic in due set con il punteggio di 6-2 6-1. Basta il punteggio a descrivere l'andamento a senso unico della gara, nonostante lo spagnolo avesse addirittura ottenuto un break di vantaggio nel primo game dell'incontro. Da lì in poi però il parziale dei giochi è stato di 12 a 2 in favore del serbo, che ha chiuso il match in scioltezza concedendo e difendendo una sola palla break nel settimo gioco del set conclusivo..