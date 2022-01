Monfils-Berrettini è il secondo quarto di finale in programma oggi agli Australian Open. Il primo, dei due italiani ancora in gara nello slam (domani toccherà a Sinner contro Tsitsipas). Il tennista romano è già al suo miglior risultato personale a Melbourne e punta a una vittoria che sarebbe ancora una volta storica. Davanti a lui Monfils, avversario esperto che darà filo da torcere a Matteo. Ad attendere il vincitore in semifinale ci sarà Rafael Nadal, che ha battuto nella notte il canadese Denis Shapovalov in cinque set.

Sinner e Berrettini nella storia, 2 italiani ai quarti di uno slam come Panatta e Bertolucci 49 anni fa

Monfils-Berrettini, la diretta

Primo set 6-4 Berrettini

Berrettini vince il primo set sfruttando i pochi passaggi a vuoto di Monfils. Abbastanza per l'italiano, che non concede nulla all'avversario. Il set gira al quinto game, quando Matteo riesce a strappare il servizio al francese tenendolo addirittura a zero. Da quel momento non c'è stata più storia, fino al game decisivo. Sul 5-4 il francese ha avuto la palla break per pareggiare, annullata da un ace del tennista romano. Berrettini ora conduce il match

6-4 - Monfils vende cara la pelle nel game decisivo del primo set e arriva a un punto dal contro-break (30-40). Nel momento decisivo Berrettini tira fuori due ace da campione, che lo riportano avanti. Monfils salva il primo set point.

4-5 - Monfils conquista il primo punto, poi ancora un doppio fallo. Berrettini ne approfitta e va avantia 15-30. Il francese allunga il set affidandosi di nuovo al servizio (40-30)

3-5 - Matteo non molla niente e vince un game giocato alla perfezione (40-0)

3-4 - Berrettini parte forte, poi Monfils risponde (15-15). Matteo alza ancora il livello e mixando colpi in back e il solito dritto torna avanti. Il francese però non molla e affidandosi ancora al servizio riesce a tenere la battuta (3-4)

2-4 - Game senza storia. Berrettini è un martello e vince il secondo game di fila tenendo l'avversario a zero punti (40-0)

2-3 - Monfils parte male, poi si inceppa al secondo punto con un doppio fallo. Berrettini è uno squalo e conquista il primo break del match a zero (0-40)

2-2 - Monfils apre il game con un super punto in difesa. Berrettini rimonta e vince con il servizio e il solito dritto. Primo gioco combattuto, ma l'italiano riesce ad avere la meglio (40-30)

2-1 - Ancora poco gioco tra i due. La battuta di Monfils è efficace, secondo gioco vinto senza problemi (40-15)

1-1 - Bene Berrettini al primo game. Anche l'italiano parte sciolto e pareggia subito i conti (40-15)

0-1 - Monfils parte bene in battuta e tiene il primo game senza difficoltà (40-15)