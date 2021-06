Vince ancora il numero uno azzurro Matteo Berrettini, che sui campi del Queen's batte con un doppio 6-3 il due volte campione di Wimbledon Andy Murray. All'italiano basta meno di un'ora e mezzo per assicurarsi il terzo turno del torneo sull'erba valido per il circuito Atp 500, e continua la sua marcia di avvicinamento e preparazione proprio al torneo dello Slam mettendo in faretra un po' di confidenza con i prati verdi britannici.

It'll be the No.1 seed vs. the British No.1 in the QFs. Strong performance from Matteo Berrettini to beat Andy Murray 6-3 6-3. #cinchChampionships pic.twitter.com/sw5wTzSv6v — cinch Championships (@QueensTennis) June 17, 2021

Al prossimo turno per lui ci sarà Daniel Evans, che ha battuto nel turno precedente il francese Adrian Mannarino, mentre per Murray un po' di sano riposo per ritrovare uno smalto che dopo il rientro non ha ancora dimostrato di avere.

