Berrettini rientra dal Covid e torna subito a vincere

Berrettini torna in campo dopo essere stato costretto a saltare il torneo di Wimbledon per il Covid e lo fa nel migliore dei modi battendo il francese Gasquet negli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Gastad. Buona prova del tennista azzurro che mostra solidità e sicurezza superando in due partite il talentuoso tennista francese reduce da una bella vittoria nel turno precedente contro lo spagnolo Carballes in due set.

Berrettini ha vinto il primo set 6-4 chiudendo i conti con uno dei suoi colpi migliori, il servizio vincente. E poi ha vinto con lo stesso punteggio la seconda partita (6-4). Match che ha visto Matteo sempre avanti e che è riuscito a strappare due volte il servizio al francese, nel primo set sul 4-4 per allungare 5-4 e chiudere con il proprio servizio e nel secondo set sul 4-3 per allungare 5-3 e vincere 6-4.

Ai quarti di finale Berrettini affronterà domani lo spagnolo Martinez (testa di serie numero 5): Matteo testa di serie numero due se dovesse andare fino in fondo potrebbe trovare in finale il norvegese Ruud, testa dei serie numero 1 che domani nei quarti sfiderà lo spagnolo Munar.