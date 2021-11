Sinner-Hurkacz 1-0 (6-2, 1-1): l'altoatesino tiene il servizio e chiude il game con un ace

Matteo Berrettini non ce la fa: al suo posto entra in gioco Jannik Sinner. Il tennista romano, dopo la prima gara contro Alexander Zverev, finita sul più bello, è costretto a dare forfait per un problema muscolare agli addominali. La sua seconda avventura alle Atp Finals, la prima in Italia al Pala Alpitour di Torino finisce subito e, appunto, contro Hubert Hukarcz alle 21 giocherà l'altoatesino.

DIRETTA SINNER-HUKARCZ 1-0 (6-2, 0-1)

SECONDO SET

Ad-40 Errore di Hurkacz, Sinner in vantaggio

40-40 L'altoatesino annulla la palla break

40-Ad Prima palla break del secondo set per il polacco

40-40 Brutto errore gratuito di Sinner, si torna in parità

40-30 Ace per l'altoatesino in un momento fondamentale

Errore di rovescio per Sinner, Hurkacz conquista subito il primo game del secondo set

30-40 Il polacco ha subito l'opportunità per chiudere il primo game del secondo set

0-30 Hurkacz parte forte e firma subito il doppio vantaggio

PRIMO SET

Errore gratuito del polacco, alla quarta opportunità Sinner porta a casa il primo set dell'incontro

Ad-40 Il lungo linea del polacco finisce lungo, altro set point per Sinner

40-40 Annullati tre set point all'azzurro, parità nell'ottavo game

40-30 Il rovescio di Sinner va a rete, secondo set point annullato dal polacco

40-15 Sinner sbaglia da fondocampo, Hurkacz annulla il primo set point

40-0 Tre set point per l'altoatesino

30-15 Secondo ace consecutivo per il tennista altoatesino

15-0 Ace per Sinner

Sussulto di Hurkacz che si porta sul 5-2

15-40 Errore gratuito di Sinner

15-30 Bella palla corta di Hurkacz che prova a reagire

L'altoatesino inchioda l'avversario e conferma il break, portandosi sul 5-1

40-15 Sinner ha la palla del 5-1

30-15 La risposta del polacco è fuori, ancora avanti Sinner nel sesto game

Secondo break di Sinner

40-40 Secondo ace del polacco che annulla la palla break di Sinner

40-30 Palla break per Hurkacz

30-30 Prima vincente del polacco

15-15 Ace di Hurkacz

L'altoatesino tiene il servizio e conferma il break dopo un lunghissimo quarto game

Ad-40 Grande lungo linea di Sinner che si porta in vantaggio

40-40 Di nuovo in parità

40-Ad Errore a rete di Sinner, il polacco ha la terza palla break del game

40-Ad Seconda palla break per Hurkacz per un lungo linea di Sinner, che finisce nel corridoio

40-40 Seconda vincente di Sinner che annulla la prima palla break

40-Ad Il nastro aiuta il polacco che ha una palla break per tornare in parità

40-40 Sinner sbaglia lo smash da fondocampo

40-15 Due palle per confermare il break per Sinner

30-15 L'azzurro ribalta il quarto game con un bel dritto incrociato

0-15 Scambio prolungato tra i due tennisti, Hurkacz ha la meglio

Sinner strappa il servizio a 30 e concretizza la prima palla break

40-30 Il polacco annulla la prima palla break di Sinner dopo un errore gratuito dell'azzurro

40-15 Doppia palla break per l'altoatesino

L'altoatesino tiene il servizio dopo aver annullato una palla break

Ad-40 Altra palla vincente per l'italiano che torna in vantaggio

40-40 Secondo errore gratuito per Sinner: si torna in parità dopo il vantaggio dell'altoatesino

40-40 Sinner annulla la prima palla break di Hurkacz

30-30 Errore gratuito di Sinner, rimontato dal polacco

30-15 Hurkacz va a segno per i primi punti del secondo game

15-0 Servizio dritto di Sinner vincente

Il primo gioco è del tennista polacco

15-40 Hurkacz risponde subito all'altoatesino

15-30 Il primo punto per Sinner alle Atp Finals

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita di Sinner contro Hurkacz delle 21 di Torino si potrà vedere in diretta tv su Sky per gli abbonati e anche in chiaro su RaiDue. Sarà quindi disponibile su SkyGo e Raiplay in streaming. La diretta testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.it.