La notizia, prima che cominciasse il torneo, era il suo rientro dopo il lungo stop per l'operazione alla mano destra. Ma Matteo Berrettini è andato oltre ogni aspettativa vincendo l'Atp 250 di Stoccarda: battuto oggi in finale l'ex Fab 4 Andy Murray in tre set (6-4, 5-7, 6-3). Il tennista romano era al rientro dopo ben 84 giorni di stop: nella sua nona finale in carriera ha vinto un torneo che si era già aggiudicato nel 2019.

«Vincere è l'ultima cosa che avrei immaginato - ha detto l'azzurro a fine gara -. Non ho giocato benissimo, oggi è stato difficile perché Murray ha anche avuto l'opportunità di rientrare al terzo set. Complimenti a lui per il grande torneo: non è il modo migliore per finire, era chiaramente infortunato e mi dispiace per lui. Per me è stato un onore giocare contro Murray».

Il finalista di Wimbledon 2021 non giocava un match dal 16 marzo scorso, quando fu sconfitto negli ottavi di Indian Wells dal serbo Kecmanovic. Pochi giorni dopo si era sottoposto ad un intervento alla mano destra che l'aveva costretto a rinunciare a tutta la stagione sul "rosso", Internazionali BNL d'Italia e Roland Garros compresi.

Vezzali: questa vittoria vale doppio

«Grande Matteo! Partita bellissima, gran gioco e il finale che tutti speravamo! Noi sportivi sappiamo benissimo che significa un infortunio... Questa vittoria vale doppio! Complimenti anche a #Murray, che ha combattuto fino alla fine». È il tweet con il quale, dal proprio account ufficiale, Valentina Vezzali celebra la vittoria di Matteo Berrettini al Torneo di Stoccarda.