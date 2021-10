Berrettini rinuncia all'Atp di Parigi: «Mi preparo per le Finals»

Per prepararsi al meglio alle Atp Finals, Matteo Berrettini rinuncia al torneo Atp di Parigi, l'ultimo 1000 della stagione, in programma da lunedì prossimo. Con la certezza di essere uno degli otto di Torino, a differenza di Jannik Sinner, il tennista romano ha dato il suo annuncio su Instagram: «Negli ultimi giorni - ha scritto il n.7 al mondo - ho avvertito dolore al collo e per questo ho deciso di cancellarmi da Parigi Bercy. Voglio essere sicuro al 100% di poter competere al meglio alle Atp finals di Torino. Grazie per il continuo supporto! Ci vediamo a Torino».

