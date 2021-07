Con Matteo Berrettini si fa la storia: il 25enne romano è in semifinale. A Wimbledon un traguardo del genere per un italiano non si vedeva dai tempi di Nicola Pietrangeli. Sono passati ben 61 anni da allora. Guai, però, a pensare che sia un arrivo: «Tutto quello che ho fatto mi ha portato qui e non mi voglio fermare» ha detto il tennista in questa intervista.



Un sogno che è il frutto di tanto lavoro, e i meriti Matteo Berrettini li dà al suo team e alla sua famiglia: «Ho creduto tanto in loro – ha detto – continuiamo a spingere». Domani l'incontro decisivo con il polacco Hubert Hurkacz. Nel frattempo, ecco l'intervista video a uno dei quattro migliori di Wimbledon.

Berrettini nella storia, primo italiano in semifinale a Wimbledon 61 anni dopo Pietrangeli