Bertola e Vivenzio vincono l'Open di Pozzuoli

Una festa all’insegna del tennis di alta qualità. Il Tennis Club Pozzuoli ha mostrato nelle ultime due settimane di torneo, l’Open a denominazione cittadina con montepremi di 5mila euro, il lato più bello del movimento campano. «Siamo contenti dello spettacolo cui la gente ha avuto modo di assistere», ha commentato il direttore tecnico Vincenzo Garbato. Finale del femminile tra la sorprendente romana Diana De Simone (2.6) e Mariapia Vivenzio (2.4), portacolori del New Tennis Poseidon di Torre del Greco, vinta dall'atleta napoletana.

Nel torneo maschile successo di Remy Bertola, tesserato per il Casale Monferrato, testa di serie, che ha battuto Giovanni Cozzolino del New Tennis Poseidon. Entrambe le finali sono state arbitrate da Giuseppe Cardillo. Il presidente del Pozzuoli Antonio Laezza ha commentato: «Ci piacerebbe ospitare un torneo da 15mila euro e crediamo di avere i numeri per riuscirci. Per ora riprendiamo a lavorare convinti che i margini di crescita del Pozzuoli siano notevoli». Il consigliere del Comune di Pozzuoli Mariano Amirante ha rappresentato l’amministrazione premiando il vincitore Remy Bertola.