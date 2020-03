Un bel biglietto da visita. Tra qualche giorno arriverà a Napoli Francesco Montini. Il presidente del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro pronto a sottoscrivere un protocollo d’intesa, con il questore Alessandro Giuliano, il Comune di Napoli e la Terza Municipalità, per la gestione del Mendicomio in via Cristallini. Nel segno dello sport e della legalità. La struttura, patrimonio Unesco, un’area complessiva di 7mila metri quadrati, ospiterà la scuola di pugilato della Polizia di Stato, diretta da Vincenzo Picardi, bronzo ai Giochi di Pechino 2008. L’intesa sarà siglata ufficialmente mercoledì 4 marzo a Palazzo San Giacomo, in Sala Giunta.



Non solo boxe. All’ombra del Vesuvio trionfano gli atleti in tuta cremisi nel judo, nel nuoto, nella scherma. Buone notizie giungono da Varsavia, dove il napoletano Biagio D’Angelo (60 kg) ha conquistato l’argento nell’European Open. Sulla materassina percorso eccellente del 20enne judoka, vincitore della pool A. Capitola la testa di serie, l’azero Davud Mammadsoy, superati l’olandese Tibo Volleman e il rumeno Lehel Orban. Cede in semifinale lo spagnolo Justo Nunez Rodriguez, vincitore della pool B. Ippon a profusione. Unico ko in finale: prevale il francese Jolan Florimont, dominatore del raggruppamento D.



Mattoncini, lavoro e sogni. Pensando a Parigi. Emozionato e soddisfatto il papà-maestro e assistente capo della Polizia di Stato Mimmo D’Angelo. «Voglio godermi questa medaglia e dire grazie. Sì, ringraziare la famiglia delle Fiamme Oro, Dario Romano, responsabile settore judo, il tecnico della Nazionale Elio Verde, Luca Poeta, la Nippon Club e il maestro Lello Parlati. Naturalmente il grazie più grande va a mio figlio Biagio».



Polonia amica. Tranquillizza tutti Biagio, un portento sul tatami, già campione del mondo cadetti nel 2015, primo all’European Cup di Paks nel 2017, secondo a Coimbra nel 2019. Prima silver medal del 2020. «Finalmente. Medaglia pesante che attendavamo da parecchio. Coronati sforzi e sacrifici. Possiamo sognare. Si aprono molteplici scenari. E poi incrociamo le dita. Non sto nei panni», ammette entusiasta D’Angelo senior.



Paga sempre il lavoro di squadra. «Sono molto contento per Biagio, perché è riuscito ad esprimere tutto il lavoro che fa sempre in allenamento e sta iniziando ad avere più confidenza con questo livello. Lo ha dimostrato sul tatami», ha aggiunto il coach Verde.



Doppietta Fiamme Oro. Sofia e Varsavia magiche per Carmine Di Loreto (categoria 66 kg), atleta tesserato per la Nippon Club, sul gradino più alto del podio. Il 26enne di Nocera Superiore ha riportato cinque successi, imponendosi sul polacco Bartlomiej Garbacik, battendo il finlandese Luukas Saha, il bielorusso Dzmitry Muzhaila, il rumeno Petr Zhukov e sbarazzandosi in finale dell’ucraino Karo Marandian.



Ne sarà certamente fiero il presidente Montini.

