Dorothea Wierer, la stella azzurra del biathlon a caccia all'oro mondiale

L'atleta di casa ha trionfato in uno stadio tutto per lei che le ha tributato un'ovazione, imponendosi con il tempo di 1h29'22". L'azzurra ha preceduto la Herrmann e la Roiseland, terza.



«Ancora non ci credo. Sapevo che, sparando bene, potevo farcela e così è stato. Dal primo giro mi sentivo bene e, con il passare dei chilometri, per me, la situazione migliorava. Per me vincere qui, davanti a questa gente, è un sogno che si avvera, era la cosa che sognavo fin da bambina». Queste le prime parole dell'azzurra Dorothea Wierer dopo la conquista dell'oro nell'inseguimento ai Mondiali di biathlon in corso ad Anterselva

nell'inseguimento femminile ai Mondiali in corso ad Anterselva, in provincia di Bolzano. Per l'Italia è la seconda medaglia nei Mondiali dopo l'argento conquistato dalla staffetta mista.