Mondiali biathlon, Vittozzi conquista l'argento: è il primo podio per l'Italia

Giorno positivo per l'Italia che ai mondiali di biathlon ha conquistato la prima medaglia dall'inizio della competizione. L'atleta di punta della squadra azzurra, Lisa Vittozzi, è arrivata seconda nell'inseguimento alle spalle della campionessa Julia Simon. Sulle difficili nevi di Nove Mesto, in Repubblica Ceca, ha spezzato il dominio delle atlete francesi fino ad ora. Il bronzo è andato alla francese Justine Braisaz. Le altre italiane, invece, hanno concluso abbastanza staccate: Dorothea Wierer al 21° posto, Samuela Comola al 23° e Michela Carrara al 33°.

Le parole

«Oggi non volevo farmi battere. Per me è stata una gara perfetta e questa medaglia mi dà molta fiducia - ha affermato ancora Vittozzi -.