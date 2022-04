La nuova stella del biliardo italiano è un promettente 16enne di Pagani

Si chiama Luigi De Girolamo Del Mauro, ha 16, è di Pagani ed è la nuova promessa del biliardo italiano. Nel weekend si è arrampicato fino al terzo gradino del podio all'Euro Youth 2022 - i campionati europei giovanili di biliardo - nella specialità stecca 5 birilli.

Luigi è campione italiano Under 21 in carica dopo il titolo conquistato lo scorso anno. E ha tenuto fede alle alte aspettative, disputando un ottimo Europeo sui tavoli di Desio. Nei quattro giorni della kermesse brianzola ha battuto il danese Andreas Hoegh (2-0), il tedesco Nick Haake (2-1) e alla “bella” il francese Erian Errebrecht.

Il cammino di De Girolamo Del Mauro si è fermato solo in semifiale, dove è arrivata la sconfitta con Felice Izzo, aretino classe 2003, poi sconfitto in finale da Emanuel Cucchiara.

Grande comunque la soddisfazione per tutto l'entourage del giovane giocatore paganese, che ha tenuto a ringraziare per il supporto la sua società - As Pagani 2000 - e il comitato regionale campano della Federazione italiana biliardo sportivo.