Nuoto Catania a punteggio pieno nel girone Sud. Alla Scandone i siciliani difendono e consolidano il primato, bissano in classifica i giallorossi. Nella quarta giornata di campionato capitan Biagio Borrelli e compagni costretti a cedere strada agli isolani, nettamente più forti e con un organico superiore, già pronti per il salto di categoria. Prova a tenere a galla i ragazzi del Molosiglio lo scatenato slovacco Maros Tkac, autore di una cinquina. Rispondono le bocche da fuoco Giorgio La Rosa ed Eugenio Russo, entrambi protagonisti in vasca con un poker a testa. Duello a distanza tra i portieri Gianluca Cappuccio ed Enrico Caruso, ex del Posillipo, che meritano di ritornare presto in serie A1. Finisce 9-12 (parziali di 2-3, 2-5, 1-1, 4-3) a Fuorigrotta, dove i catanesi avevano battuto due settimane prima l’Acquachiara (9-13). Sfuma l'aggancio in vetta per la la formazione di Enzo Massa, chiamata a riscattarsi in trasferta sabato 13 marzo con il fanalino di coda Unime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA