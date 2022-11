Bocce, da domani a Nola il "Master dei Campioni"

Si giocherà sulle corsie della Bocciofila Kennedy, il grande spettacolo delle bocce con il “Master dei Campioni Maschile e Femminile”, evento di altissimo livello della Federazione Italiana Bocce, nel corso del quale si sfideranno i primi sedici giocatori e le prime otto giocatrici della classifica nazionale della categoria A, per contendersi il titolo di migliore atleta del 2022. Si comincia domani con le fasi eliminatorie, gli ottavi della categoria uomini. Due partite per ogni incontro. Venerdì i quarti mentre sabato si giocheranno le semifinali. Le due finali, uomini e donne, si giocheranno invece domenica mattina alla presenza del presidente federale Marco Giunio De Sanctis. “Il Master FIB è alla sua seconda edizione – ha ricordato il presidente De Sanctis – una formula innovativa, che è piaciuta sia al pubblico sia agli stessi atleti l’anno scorso a Terni. Sulla falsariga dei tornei di tennis, una partita per volta, tutte trasmesse in diretta sulla web-tv federale, per consentire a tutti di poter ammirare tutti gli atleti e atlete dell’Alto Livello, ma soprattutto per far sì che gli atleti, giocando un incontro al giorno, possano dare il 100% in ogni partita, regalando spettacolo al pubblico e, soprattutto, a coloro che sono esterni al nostro circuito” Tra i presenti i neo campioni del mondo Luca Viscusi (specialità individuale e coppia) e Mirko Savoretti (Campione del Mondo nella specialità Coppia), e i vincitori del titolo iridato nella Coppia mista, Giuliano Di Nicola e Laura Picchio, titoli conquistati a Mersin in Turchia. Sarà presente anche il salernitano Francesco Santoriello che ha vinto il master lo scorso anno. La manifestazione è stata presenta nel corso di un incontro tenutosi nell’aula consiliare del Comune di Nola. “E’ motivo di orgoglio poter ospitare a Nola il master dei campioni, quindi non solo sport d’elite ma anche i cosiddetti sport minori”, ha detto il vice sindaco Giuseppe Tudisco. “La Fib ha inteso affidare a questo territorio, a questo comitato di Napoli il master, poiché vanta una grande tradizione – ha aggiunto il consigliere federale Franco Del Vecchio – ed è nostra intenzione creare qui il centro tecnico regionale”. “Ringrazio l’Amministrazione per tutto l’appoggio concesso, è per noi motivo di orgoglio ospitarlo qui. Siamo uno sport di aggregazione e inclusione”, ha concluso il presidente regionale Fib Antonio Barbato. La direzione di gara del master è affidata ad Antonio Dello Iacovo, arbitro nazionale e responsabile delle designazioni del centro sud