Boscarelli uber alles: in bacheca la Coppa Europa con i colori dell'Esercito

E’ il suo momento. Non smette di stupire, tanto da continuare a sorprendere. Ai recenti Campionati italiani Assoluti di Ponticelli si è messa in luce con la vittoria maturata in finale contro l’Aeronautica Militare, la soddisfazione per i suoi allievi che crescono bene, sani e forti all’Accademia Olimpica Beneventana Maestro Antonio Furno, la gioia per il pass staccato dall’amica di sempre (medie e liceo insieme) Rossana Pasquino per le Paralimpiadi di Tokyo. E poi il ruolo attivo, propulsivo e propositivo in veste di consigliere Fis Campania. Progetta in grande Francesca Boscarelli, dopo aver messo in bacheca il terzo titolo a squadre e il secondo individuale.

«Meraviglioso davvero essere premiati al PalaVesuvio dalla professoressa federiciana Pasquino», ammette l’atleta tesserata per il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito, che ha alzato al cielo di Marcianise anche la Coppa Europa. «Napoli mi porta bene e dopo un anno di pandemia la voglia di imporsi era tanta. Emozionante, vivo e vero allo stesso tempo», ricorda la spadista classe 1982. Titolo italiano vinto nel 2007 al PalaBarbuto con la divisa verde «in terra amica», dove respirare l’«aria di casa». Non delude le aspettative Boscarelli. La sua una prestazione perfetta al centro orafo Il Tarì.

«Mi sono divertita», confessa sincera Francesca, che ha iniziato a tirare a Benevento (all’età di 12 anni) e poi una volta a settimana le trasferte al Collana, per allenarsi con il leggendario Sandro Cuomo. Dalla danza alla scherma. «Papà Alfonso, geologo e professore di scienze al liceo, mi accompagnava in palestra». Passione inesausta riversata in pedana. La compagine dell’Esercito, composta da Boscarelli, dal caporale Sara Kowalczyk, figlia d'arte che si allena alla Pietro Giannone di Caserta con la madre Eva Borowa (titolo italiano vinto nel giorno del suo compleanno), da Nicol Foietta e Mara Navarra, ha superato le Fiamme Oro (Alessandra Bozzo, Beatrice Cagnin, Marta Ferrari e Federica Isola) con il punteggio di 35-32, aggiudicandosi l’Europe Fencing Cup.

La rassegna si è svolta nella città di Marcianise, con l’organizzazione dalla Giannone, in collaborazione con la Confederazione europea di scherma, la Fis, il Coni campano. Le gare sono state ospitate nel padiglione Smeraldo del centro orafo Il Tarì, sponsor della competizione, realizzata con il sostegno della Regione Campania (con il Por-Fesr 2014-2020), la Metano Sud servizi, Lete. Sul gradino più basso del podio la squadra estone del Tartu Kalev, che si è imposta di una stoccata (35-34) su FC Ukraine.

Sono intervenuti il consigliere regionale Gianpiero Zinzi, il sindaco di Marcianise Antonello Velardi, con gli assessori Giovanna Cirillo, Gabriele Amodio e Federica Porzio, il generale Massimiliano Quarto, comandante della Brigata Garibaldi di Caserta, Paolo Azzi, presidente Fis, con il vice Maurizio Randazzo, Iulius Tralik, direttore tecnico della Europe Fencing Confederations, Anna Ferraro, membro del comitato esecutivo, Matteo Autuori, consigliere nazionale Fis, Luigi Campofreda, Aldo Cuomo, presidente regionale FIS, Michele De Simone, delegato Coni Caserta, Vincenzo Giannotti, presidente de Il Tarì, infine Giustino De Sire, presidente della Giannone.