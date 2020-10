Il pugilato campano in rosa torna con sei titoli italiani dai campionati femminili di Roseto degli Abruzzi. Brilla ancora la stella Maria Teresa Sannino del G.S, Carabinieri che oltre a laurearsi campionessa italiana Junior 50 kg viene anche proclamata miglior pugile del Torneo. Un torneo praticamente dominato dalla campionessa Europea in carica che ha ampiamente superato l’ennesimo esame facendosi trovare in perfetta forma dopo questo periodo di lokdown. Tre le campionesse italiane della sezione giovanile delle Fiamme Oro di Marcianise con Giada Colucci 70 kg schoolgirl al suo debutto, Luisa Acconcia che vince nei 57 kg junior e la bella conferma di Daniela Golino che trionfa nei 60 kg youth. Gli altri due titoli sono arrivate dalle atlete della De Novellis con Miriam Tommasone, vice campionessa europea, nella categoria dei 64 kg youth e dalla ritrovata Chiara Saraiello che ha prepotentemente strappato il titolo tricolore nei 75 kg youth. «Era il primo campionato nazionale dopo il periodo di stop per la nota pandemia – spiega il responsabile del pugilato femminile Rosario Africano – e debbo complimentarmi con tutti i maestri che hanno portato a questo campionato nazionale una pattuglia di ragazzine preparate ed in piena forma. Il grande risultato, non solo dei titoli, ma anche degli atri podi conferma la crescita costate del pugilato femminile campano». Infatti oltre ai titoli assoluti sono arrivate anche tre medaglie d’argento con Chiara Bencivenga, della Tixon Boxe di Caserta nei 48 kg schoolgirl e Alessandra Mondillo nei 75kg Junior, Peccato per la giovanissima Kadina Jaafari della Boxe Vesuviana che si è arresa sollo nella finale dei 57 kg schoolgirl penalizzata da un’indigestione nella nottata precedente. Grida vendetta il verdetto che in semifinale ha visto battuta Claudia Pisani della Napoli Est lasciandole solo un bronzo strettissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA