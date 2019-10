LEGGI ANCHE

«La famiglia è uomo e donna. Si chiama normalità». È solo uno dei commenti firmati, oggi, su Facebook, dal social media manager della Federazione pugilistica italiana. Commenti venuti all'attenzione delche, con il suo portavoce chiede l'intervento del ministro dello Sport,. Postando un articolo del, di fatto house organ di Casapound (che titola «La Consulta boccia l'omogenitorialità: le coppie gay non sono famiglie»), scrive, sul suo profilo Facebook: «Attaccateve a stoc...». E, ancora: «A un bambino servono una padre e un padre. Io non discrimino nessuno, ma sono contro la società dell'è bono tutto. Saluti romani».«È indegno che un dipendente di un ente pubblico possa usare espressioni di questo tipo - dice il portavoce del Gay Center,- offendendo, tra l'altro, le famiglie Glbt e le persone omosessuali. Chiediamo al ministro Spadafora, che è da sempre attento al tema anche in quanto ex Sottosegretario alle Pari opportunità, di intervenire contro queste affermazioni e valutando la rimozione di questo dipendente dal suo incarico. Commenti di questo tipo non sono tollerabili».