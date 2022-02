Scuola, palestra e tecnici; il pugilato campano prosegue il suo percorso di formazione e di aggiornamento. Sabato prossimo 5 febbraio il Comitato Regionale Campano ha organizzato uno stage formativo di aggiornamento nazionale online al quale parteciperanno, oltre ai tecnici e maestri di tutta Italia anche i ragazzi della 5° F del Liceo Sportivo Pitagora di Torre Annunziata. Lo stage di aggiornamento verterà su una tematica attuale ed importante “La ripresa degli allenamenti e la preparazione post Covid”. Docente del corso sarà il prof. Giancarlo Beltrami, vice presidente della Federazione medici sportivi Italiana e cardiologo di fama internazionale. Ad accompagnarlo il prof Valerio Esposito docente di scienze motorie e preparatore atletico. Lo stage sarà coordinato del prof Renato Biagio Zurlo responsabile nazionale dei tecnici di pugilato della Fpi.

«Si tratta di un aggiornamento importante e altamente qualificato dalla presenza del prof. Beltrami – spiega Zurlo – Sconfiggere questa pandemia con conoscenze specifiche sui postumi da affrontare per la ripresa degli allenamenti diventa a questo punto fondamentale per i nostri tecnici e maestri. Una volta chiarito l’aspetto medico sanitario affronteremo, con il prof Esposito, i programmi di preparazione».

La grande novità di questo corso è la presenza di giovani studenti che da cinque anni svolgono la pratica del pugilato nelle ore curriculari di Educazione Fisica. «Non è la prima volta che apriamo come auditori a studenti – aggiunge Zurlo – lo abbiamo già fatto con gli studenti dell’università di Fisciano qualche anno fa. I ragazzi del liceo Pitagora hanno iniziato un percorso di lavoro fisico riferito al pugilato, qualcuno di questi è già un atleta agonista. In questa maniera li rendiamo ancora più partecipi a questo sport. Il liceo Pitagora di Torre Annunziata è stato il primo ad inserire il pugilato nelle ore curriculari ed ha partecipato quest’anno all’iniziativa della Federazione Pugilistica Italiana “Boxando s’impara”. Il corso come anticipato si terrà in modalità e-learning ed inizierà alle 9.00 e fornirà i crediti obbligatori per i tecnici tesserati con la Fpi. «Il comitato regionale Campania cura molto la formazione e l’aggiornamento tecnico – conclude Rosario Africano presidente della Federboxe Campana – nella scorsa stagione agonistica siamo stati i primi in Italia in quanto a corsi di formazione, adesso ripartiamo con un’iniziativa speciale alla quale hanno aderito in massa tecnici e maestri di tutta Italia».