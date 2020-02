Il ruggito della Leonessa. Zampata vincente del Brescia, che alla Mompiano supera 14-7 (con parziali di 3-1, 5-1, 3-0, 3-5) la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno. Alzano bandiera bianca capitan Andrea Scotti Galletta e compagni dopo tre risultati positivi. Numero 5, interessato da problemi alla schiena, a referto ma inutilizzato da Matteo Citro. A secco per 17 interminabili minuti, i giallorossi riconoscono l’immenso potenziale dei lombardi, non a caso secondi in campionato alle spalle del Recco.



I biancazzurri di Sandro Bovo si portano al cambio di panchine sull’8-2. In luce le due medaglie d’oro alle Universiadi 2019: poker di Jacopo Alesiani e doppietta di Giacomo Cannella, come il napoletano Zeno Bertoli. Cala il tris Christian Presciutti. Nel quarto tempo i padroni di casa sostituiscono il campione del mondo Marco Del Lungo con il 23enne Stefano Bucci, che para il rigore a Cristian Gandini, mentre Gennaro Taurisano rileva tra i pali Simone Santini. © RIPRODUZIONE RISERVATA