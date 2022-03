Nicolas Constantin-Bicari. Un nome su tutti. Con la sua cinquina devastante il centroboa canadese fa la differenza alla Mompiano. Brescia-Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno solo una formalità per i campioni d’Italia, che superano in scioltezza i giallorossi 17-8 (parziali di 4-2, 4-1, 4-3, 5-2).

Il centroboa di Montreal classe 1991 (nella foto di Edoardo Perlotti) scarica la sua potenza nella porta di Simone Santini e regala tre punti ai Leoni, utili a consolidare il secondo posto in classifica. Matura la quarta sconfitta consecutiva per il club presieduto da Enrico Gallozzi, privo di capitan Michele Luongo ma che ha recuperato il croato Marko Elez, autore di una doppietta, come il connazionale Maroje Gluhaic.

Triplette per il centrovasca veneziano Christian Presciutti e per Stefano Luongo. Due reti, invece, griffate dall’attaccante napoletano Vincenzo Renzuto Iodice, ex posillipino, campione del mondo e Collare d’oro al merito sportivo. Per i biancazzurri solidità difensiva e lucidità in attacco le armi tattiche per impossessarsi della quinta giornata del round scudetto.

«Abbiamo giocato una buona gara in fase offensiva ma dobbiamo crescere in difesa. Stiamo subendo troppi gol, sicuramente dovuti anche alla qualità delle squadre che stiamo affrontando ma spesso ci mettiamo anche del nostro con degli errori individuali imperdonabili a questo livello», il commento del tecnico salernitano Matteo Citro.

Sabato 2 aprile alla Bruno Bianchi la sfida contro Trieste (ore 16.30).