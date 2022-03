Sfida ai campioni d’Italia. Brescia-Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno è la quinta giornata del round scudetto alla Mompiano. Tra le fila dei biancazzurri Vincenzo Dolce, campione del mondo e Collare d’oro al merito sportivo.

«Sarà una partita importante. Stiamo lavorando tanto in questo periodo per recuperare il nostro gioco e la forma fisica», spiega alla vigilia il difensore classe 1995. «Dovremo affrontare i giallorossi con il piglio giusto e consolidare la difesa, che deve essere il nostro punto di forza», ammette il pallanuotista salernitano (nella foto di Gianluca Madonna).

Il tecnico dei Leoni, Sandro Bovo, dovrà fare a meno di Boris Vapenski: per il mancino serbo frattura delle costole. Rientra, invece, Stefano Luongo ma non ci sarà il consueto duello familiare. Ancora infortunato il fratello Michele, bomber e capitano della compagine campana. In forte dubbio la presenza Marko Elez, il possente giocatore di Spalato.

«Affrontiamo il Brescia (ore 15), squadra di grande qualità. Dobbiamo riuscire a portare in acqua i concetti di gioco sui quali stiamo lavorando da qualche settimana e dimostrare che non siamo quelli delle ultime uscite», commenta l’allenatore giallorosso Matteo Citro. Nella seconda fase del torneo il club presieduto da Enrico Gallozzi ha incassato tre sconfitte consecutive con Telimar Palermo, Rari Nantes Savona e Ortigia.