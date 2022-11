Lombardia e Liguria. Viaggio a tappe clorate per capitan Michele Luongo e compagni. Domani il posticipo della seconda giornata di serie A1, venerdì 4 novembre l’anticipo della terza. Nell’arco di due giorni i ragazzi di Matteo Citro sono chiamati a misurarsi con il Brescia alla Mompiano e con il Recco alla Ferro (ore 13).

Mercoledì di pallanuoto. Turno infrasettimanale per i giallorossi, che domani mattina voleranno a Milano (ore 11.30). Brescia-Check up Rari Nantes Salerno sarà arbitrata da Daniele Bianco e Fabio Brasiliano (ore 19.30). I biancazzurri hanno esordito alla Scandone con il Posillipo (3-11) sabato 22 ottobre e sono reduci dalla vittoria contro gli ungheresi del Vasas (10-12) nel terzo turno di qualificazione della Champions League. Doppietta per il salernitano Vincenzo Dolce, a segno anche il napoletano Vincenzo Renzuto Iodice.

Debutto interno amaro per il club presieduto da Enrico Gallozzi. La Rari Nantes ha rimediato un ko con Pallanuoto Trieste (8-15) alla Simone Vitale. «Sarà un’occasione per verificare il percorso di crescita su cui stiamo lavorando», dichiara alla vigilia il tecnico classe 1981. «Dobbiamo essere concentrati e rimanere dentro la partita per quattro tempi, cosa che ci è mancata nelle prime uscite stagionali», osserva il coach salernitano. «Sarà assente per infortunio Zeno Bertoli», conclude Citro, che dovrà fare a meno dell’ex di turno e del possente difensore partenopeo.