Esordio vincente. Alla Mompiano i leoni di Sandro Bovo inaugurano la stagione sportiva 2022-2023 con un largo successo ai danni della Check up Rari Nantes Salerno, superata 17-9 (parziali di 6-2, 3-3, 3-2, 5-2). Nel posticipo della seconda giornata di serie A1, dopo il blitz esterno alla Scandone contro il Posillipo (3-11), capitan Christian Presciutti e compagni regalano la prima gioia interna al pubblico lombardo. Straordinario protagonista il napoletano Vincenzo Renzuto Iodice, autore scatenato di ben 6 gol nell’arco dei canonici 32 minuti di gioco (nelle foto di Enrico Casiraghi). Prova a tenergli testa lo spagnolo Alberto Barroso Macarro, artefice di una cinquina. Da registrare le doppiette di Stefano Luongo e dell’ex di turno, il mancino siracusano Valentino Gallo. Assente per infortunio l’altro ex Zeno Bertoli.

«Abbiamo giocato bene a tratti. Prendiamo ancora troppi gol evitabili. Dobbiamo avere più cattiveria nell'uno contro uno», commenta il tecnico salernitano Matteo Citro. «Nel complesso ho visto dei miglioramenti rispetto alla gara di Coppa Italia disputata a Fuorigrotta», osserva l’allenatore classe 1981. «E’ stata l'occasione per accrescere l’esperienza dei giovani, come il portiere Aniello Milione (2001) e Salvatore Maione (2005), contro atleti di caratura internazionale», conclude Citro.

I giallorossi saranno impegnati venerdì 4 novembre alla Ferro contro il Recco nell’anticipo della terza giornata di campionato (ore 13).