Berrettini, brilla a Wimbledon una stella di Capri Watch

Ancora una volta la famiglia di Capri Watch esulta per la brillante performance tennistica che ha portato Matteo Berrettini, il testimonial di punta del brand isolano, ad entrare nell’olimpo dei grandi campioni della racchetta ed arrivare sino alla semifinale di Wimbledon. Sull’isola si tifa ovviamente per Matteo augurandosi che possa emulare l’altro testimonial di Capri Watch Marin Cilic che nel 2017 arrivò in finale di Wimbledon incrociando la racchetta con Federer. A distanza di 4 anni è toccato al 25enne romano calcare le stesse orme con lo stesso logo di Capri Watch inciso sulla polo rigorosamente bianca, come vuole il regolamento dell’elitario e più antico torneo di tennis del mondo. Un vero e proprio tempio di questo sport rigoroso così seguito ed amato anche per l’eleganza e lo stile di vita che insegna a chi ama il tennis.

“Quello di Matteo Berrettini è stato uno straordinario 2021, dice il CEO di Capri Watch Silvio Staiano, che continua la sua eccellente stagione sugli storici prati del Tennis inglese. Matteo dopo essere stato il primo italiano a vincere il torneo del Queens di Londra, è stato anche il primo tennista italiano a qualificarsi per le semifinali di Wimbledon nell'era Open, solo Nicola Pietrangeli ci riuscì nel 1960”.