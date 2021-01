Sarà ricordato oggi, venerdì 29 gennaio, il maestro Mimmo Brillantino a tre anni dalla scomparsa. Una messa verrà officiata da don Giuseppe Di Bernardo alle ore 20 nella Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Capodrise (Caserta) in memoria di uno dei più grandi personaggi dello sport italiano. Brillantino aveva creato a Marcianise la Palestra Excelsior, allevando campioni di pugilato arrivati alle Olimpiadi, come Angelo Musone, medaglia di bronzo ai Giochi di Los Angeles 1984, Clemente Russo, medaglia d'argento ai Giochi di Pechino 2008 e Londra 2012, oltre che due volte campione del mondo, e Vincenzo Mangiacapre, medaglia di bronzo ai Giochi di Londra.

Una scuola di boxe e soprattutto di vita, con tanti ragazzi che il maestro Brillantino era riuscito ad allontanare dalla strada e dalla camorra, come ricordò Tatanka Russo alle Olimpiadi di Pechino e come raccontò lo scrittore Roberto Saviano dopo un suo incontro con i ragazzi di Marcianise. Un impegno che aveva ricevuto l'apprezzamento del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione di una visita nel comune casertano nel 2014 per la inaugurazione della palestra delle Fiamme Oro. Sulla lapide del maestro non è stato scritto a caso: «Dedicò tutta la sua vita ai giovani e agli ultimi».

